La Grecia prevede una legge più severa sull'immigrazione per i richiedenti asilo respinti

Le ultime notizie sulla Grecia . Ora sappiamo che la Grecia sta portando avanti un progetto di legge che imporrebbe conseguenze più severe ai migranti le cui richieste di asilo sono state respinte, introducendo al contempo un processo di rimpatrio più rapido, ha detto mercoledì Kyriakos Mitsotakis.

Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha definito la misura come una risposta necessaria ai recenti arrivi via mare e all'evoluzione delle reti di trafficanti. Le riforme proposte riflettono la continua pressione esercitata sui paesi dell'UE in prima linea affinché gestiscano in modo più efficace la migrazione irregolare.