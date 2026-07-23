La Grecia spende 3,5 miliardi di euro per il nuovo sistema di difesa aerea israeliano

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Il consiglio di sicurezza greco, KYSEA, dovrebbe presto approvare la spesa di 3,5 miliardi di euro per un nuovo sistema di difesa aerea proveniente da Israele. Secondo Reuters, i soldi saranno spesi anche per diversi tipi di droni.

L'approvazione iniziale per l'acquisto del sistema è stata data da KYSEA all'inizio dell'anno e, secondo fonti a conoscenza della questione, i contratti di approvvigionamento dovrebbero essere approvati. Missili e radar israeliani di Rafael e IAI formeranno il nucleo del nuovo sistema di difesa dello Scudo d'Achille della Grecia, che affronterà aerei, droni e missili balistici.

Il governo greco prevede di spendere circa 28 miliardi di euro entro il 2036 nel tentativo di modernizzare le sue forze armate. Sta anche acquistando fino a 40 nuovi caccia F-35 dagli Stati Uniti, oltre a fregate da Francia e Italia.