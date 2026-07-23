La Grecia spende 3,5 miliardi di euro per il nuovo sistema di difesa aerea israeliano
Si prevede che il consiglio di sicurezza greco KYSEA dia la sua approvazione finale sul sistema di difesa multilivello, proveniente da Israele.
Il consiglio di sicurezza greco, KYSEA, dovrebbe presto approvare la spesa di 3,5 miliardi di euro per un nuovo sistema di difesa aerea proveniente da Israele. Secondo Reuters, i soldi saranno spesi anche per diversi tipi di droni.
L'approvazione iniziale per l'acquisto del sistema è stata data da KYSEA all'inizio dell'anno e, secondo fonti a conoscenza della questione, i contratti di approvvigionamento dovrebbero essere approvati. Missili e radar israeliani di Rafael e IAI formeranno il nucleo del nuovo sistema di difesa dello Scudo d'Achille della Grecia, che affronterà aerei, droni e missili balistici.
Il governo greco prevede di spendere circa 28 miliardi di euro entro il 2036 nel tentativo di modernizzare le sue forze armate. Sta anche acquistando fino a 40 nuovi caccia F-35 dagli Stati Uniti, oltre a fregate da Francia e Italia.