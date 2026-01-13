La Groenlandia afferma di scegliere la Danimarca invece degli Stati Uniti

HQ

Il primo ministro della Groenlandia ha fermamente respinto qualsiasi suggerimento che il territorio artico possa allinearsi con Washington, affermando che la Groenlandia sceglierebbe la Danimarca invece degli Stati Uniti se costretta a decidere. Parlando dopo le dichiarazioni della Primo Ministro danese Mette Frederiksen, Jens-Frederik Nielsen ha detto che la posizione della Groenlandia deve essere resa inequivocabilmente chiara.

"Una cosa deve essere chiara a tutti," disse Nielsen. "La Groenlandia non vuole essere di proprietà degli Stati Uniti, la Groenlandia non vuole essere governata dagli Stati Uniti, la Groenlandia non vuole far parte degli Stati Uniti." I suoi commenti di martedì sono stati tra le dichiarazioni pubbliche più forti finora in risposta al rinnovato interesse degli Stati Uniti per il territorio.

Nielsen ha sottolineato che la Groenlandia non è in vendita e ha respinto le pressioni esterne sul suo futuro, inquadrando la questione come una questione di identità e autodeterminazione piuttosto che di geopolitica. Ha detto che i groenlandesi vogliono continuità, non un drammatico riallineamento guidato da potenze straniere. "Scegliamo la Groenlandia che conosciamo oggi," aggiunse, "che fa parte del Regno di Danimarca."