La Guardia Nazionale si dirige a Los Angeles mentre le proteste sull'immigrazione si intensificano

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . La Casa Bianca ha ordinato il dispiegamento della Guardia Nazionale a Los Angeles mentre le proteste per i recenti raid sull'immigrazione si estendono al secondo giorno. L'amministrazione Trump ha detto che avrebbe schierato 2.000 soldati della Guardia Nazionale.



"Se il governatore Gavin Newscum, della California, e il sindaco Karen Bass, di Los Angeles, non possono fare il loro lavoro, cosa che tutti sanno che non possono, allora il governo federale interverrà e risolverà il problema, le rivolte e i saccheggiatori, nel modo in cui dovrebbe essere risolto!!,", ha postato Trump.

I manifestanti si sono scontrati con gli agenti federali in tutta la città, mentre i leader statali e locali accusano l'amministrazione Trump di alimentare disordini per guadagno politico. Anche se i funzionari militari rimangono in attesa, sappiamo che l'Insurrection Act non è stato ancora invocato.