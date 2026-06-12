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Abbiamo ora superato una tappa tragica. Euromaidan Press riporta che la guerra della Russia contro l'Ucraina è durata più a lungo dell'intera Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale iniziò nel 1914 e terminò nel 1918, durando in totale 1.568 giorni. Ieri, la Russia ha superato questo record, essendo ormai in guerra da più tempo.

Purtroppo, non si vede ancora una fine, ma pesanti perdite russe e la pressione internazionale sul paese, unite alla guerra ad alta tecnologia dell'Ucraina (sostenuta dall'UE), hanno recentemente cambiato le sorti della guerra. Come abbiamo recentemente riportato, la Russia sta ora perdendo sempre più territorio annesso illegalmente a favore di un'Ucraina in avanzata.