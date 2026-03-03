Quarto giorno di conflitto: droni iraniani colpiscono ambasciata USA a Riyadh, Israele invia truppe in Libano

HQ

I droni iraniani hanno colpito martedì il complesso dell'ambasciata statunitense a Riad, causando danni lievi e spingendo gli americani ad avvertire di evitare l'area, mentre la guerra regionale tra Iran, Stati Uniti e Israele continuava a espandersi. Teheran ha inoltre preso di mira strutture statunitensi in Kuwait mentre subiva attacchi missilistici e di droni contro Israele e stati del Golfo che ospitavano basi americane.

In Libano, le forze israeliane si sono spostate per la prima volta nel territorio meridionale nell'attuale escalation. Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato che le truppe avevano ricevuto l'ordine di "resistere e avanzare" per prevenire ulteriori attacchi da parte di Hezbollah, segnando un passaggio da una campagna aerea alle operazioni terrestri. Gli ordini di evacuazione hanno svuotato gran parte del sud del Libano, mentre gli attacchi israeliani hanno colpito obiettivi nei sobborghi meridionali di Beirut.

La guerra, iniziata con attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, si è rapidamente diffusa in diversi paesi. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che il conflitto potrebbe richiedere "un po' di tempo", mentre il presidente USA Donald Trump ha riconosciuto che potrebbe durare più a lungo del previsto inizialmente. Il segretario di stato Marco Rubio ha detto che "i colpi più duri devono ancora arrivare."

L'Iran ha continuato a lanciare missili balistici contro Israele, con la maggior parte intercettata ma alcuni che hanno causato perdite. Anche le infrastrutture energetiche del Golfo sono state colpite, e Teheran ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz, la rotta cruciale per il trasporto petrolifero, facendo salire i prezzi globali dell'energia.

All'interno del Libano, Hezbollah ha lanciato razzi e droni contro il nord di Israele mentre affronta crescenti critiche interne. Il governo libanese ha compiuto la rara misura di vietare le attività militari e di sicurezza del gruppo, ordinando arresti per lanci di razzi, poiché il conflitto mostra pochi segni di rallentamento...