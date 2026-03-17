La guerra in Iran potrebbe spingere altri 45 milioni di persone alla fame, avverte il WFP

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Il Programma Alimentare Mondiale (WFP) ha avvertito che la guerra che coinvolge l'Iran potrebbe spingere altri 45 milioni di persone in una fame acuta entro giugno, mentre i sistemi alimentari globali subiscono una crescente pressione.

Secondo l'agenzia, rotte di navigazione interrotte e costi energetici in aumento hanno ritardato le consegne degli aiuti umanitari e fatto salire i prezzi in tutto il mondo. I funzionari affermano che i costi di trasporto sono già aumentati drasticamente, costringendo a deviare le forniture verso alcune delle regioni più vulnerabili.

Se il conflitto continuasse, la fame globale potrebbe superare il record attuale, aggiungendosi a una crisi già grave che colpisce centinaia di milioni di persone. Il PMA avverte che la riduzione dei finanziamenti e le crescenti tensioni geopolitiche rischiano di aggravare l'insicurezza alimentare su scala globale.

Come dichiarato dal Programma Alimentare Mondiale (PMA):

Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (PMA) avverte oggi che il numero totale di persone nel mondo che affrontano livelli acuti di fame potrebbe raggiungere numeri record nel 2026 se l'escalation in Medio Oriente continuerà a destabilizzare l'economia mondiale.

Una nuova analisi del PMA stima che quasi 45 milioni di persone in più potrebbero cadere in una grave insicurezza alimentare o peggio (nota come IPC3+) se il conflitto non dovesse finire entro metà anno e se i prezzi del petrolio rimarranno sopra i 100 USD al barile. Questi si aggiungerebbero ai 318 milioni di persone nel mondo che già soffrono di insicurezza alimentare.