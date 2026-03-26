La guerra in Medio Oriente causa la cancellazione del sorteggio della Coppa d'Asia

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Il conflitto in Medio Oriente ha causato la cancellazione del sorteggio per la Coppa d'Asia AFC 2027, prevista in Arabia Saudita per aprile. "La decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione per garantire la partecipazione ininterrotta di tutti gli stakeholder alla cerimonia del sorteggio finale.

L'AFC ha espresso il suo apprezzamento al Comitato Organizzatore Locale per la AFC Asian Cup Arabia Saudita 2027 per la piena disponibilità a ospitare il sorteggio come previsto, e apprezza la comprensione e la continua collaborazione delle sue Associazioni Membri, dei tifosi e degli stakeholder. Ulteriori aggiornamenti sui nuovi accordi per il sorteggio finale saranno comunicati a tempo debito."

La prossima Coppa d'Asia maschile, che si terrà ogni quattro anni, si terrà in Arabia Saudita tra il 7 gennaio e il 5 febbraio 2027. L'ultimo turno di qualificazioni si terrà la prossima settimana, martedì 31 marzo, con squadre come Pakistan, Sri Lanka, Singapore, Nepal, Vietnam, Malesia, India, Libano, Filippine, Afghanistan, Yemen, Siria o Hong Kong ancora in lizza per l'ultimo posto della Coppa d'Asia.

Tuttavia, la AFC Champions League Elite, l'equivalente per club della UEFA Champions League, continuerà come al solito a Jeddah dal 13 al 26 aprile, riporta Reuters.