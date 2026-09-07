La guerra in Ucraina dovrebbe continuare anche in inverno, secondo Zelensky

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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prevede che la guerra con la Russia continui anche in inverno, nonostante i recenti colloqui per la pace con gli inviati di Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff e Jared Kushner si sono recati in Ucraina per la prima volta dall'invasione russa. In precedenza, i due avevano tenuto colloqui a Mosca con Vladimir Putin.

Zelensky desidera una pace giusta senza possibilità di rinnovare l'aggressione in futuro da parte della Russia. Secondo Zelensky, le discussioni che coinvolgono funzionari di Ucraina, Europa e America continueranno nel prossimo futuro, ma sembra che non siano stati fatti grandi progressi nei colloqui a porte chiuse del fine settimana.

"Siamo fiduciosi che ci sarà una buona soluzione qui", ha detto Steve Witkoff (tramite BBC News). Kushner ha aggiunto che i colloqui con Putin si sono rivelati fruttuosi. "È stato un dialogo molto buono, lui ha posto molte domande, noi abbiamo posto molte domande."

Zelensky ha sottolineato che, se la guerra dovesse continuare fino all'inverno, l'Ucraina avrebbe bisogno di supporto per l'energia e la difesa aerea. L'Ucraina si affida agli intercettori Patriot di fabbricazione statunitense per contrastare gli attacchi missilistici russi, ma gli Stati Uniti stanno utilizzando gran parte delle loro scorte nella guerra con l'Iran.