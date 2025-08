La guerra tra Marc-André Ter Stegen e il FC Barcelona si intensifica

HQ

La situazione tra l'FC Barcelona e il suo portiere Marc-André Ter Stegen sta diventando sempre più complicata. In sintesi, il club ha deciso di fare a meno di lui la prossima stagione, ingaggiando un portiere molto più giovane (Joan García, che avrà anche uno stipendio più basso) così hanno deciso di metterlo sul mercato. Ma il 33enne tedesco non voleva lasciare il club e, intenzionalmente o meno, ha ostacolato sia i piani del Barça di venderlo che l'intenzione del club di registrare García.

La scorsa settimana ha subito un intervento chirurgico per un persistente mal di schiena. Poiché ha bisogno di tempo per riprendersi, il Barça troverebbe impossibile venderlo da nessuna parte. Ha annunciato l'intervento chirurgico senza prima consultare il club, ma non si è fermato qui: ha detto che gli ci sarebbero voluti tre mesi per riprendersi. Se così fosse, il Barça non sarebbe in grado di attivare la sua solita strategia: utilizzare l'80% dello stipendio di Ter Stegen per aumentare il tetto salariale legale per consentire la registrazione di nuovi giocatori, come Marcus Rashford o l'eventuale sostituto di Ter Stegen, Joan García.

È scoppiata una guerra fredda tra giocatore e club, ma si sta scaldando, poiché questa mattina Mundo Deportivo ha riferito che Marc-André Ter Stegen si è rifiutato di firmare il modulo di consenso per inviare il suo referto medico alla Commissione Medica de LaLiga, necessaria per valutare la gravità dell'infortunio. Senza di esso, LaLiga non può determinare se il suo tempo di recupero sarà più lungo di quattro mesi, rendendolo un infortunio a lungo termine, che è l'unico caso in cui il Barça sarebbe autorizzato a utilizzare l'80% del suo stipendio per registrare altri giocatori.

È la stessa strategia che hanno usato l'anno scorso per registrare Dani Olmo per la prima metà della stagione, sfruttando l'infortunio a lungo termine di Andreas Christensen (una strategia piuttosto a breve termine, poiché in seguito si è ripreso su di loro e il club è stato salvato solo dalla campana).

E il problema è che il giocatore ha il diritto di farlo: le sue cartelle cliniche sono private e ha sempre bisogno del consenso firmato del giocatore prima di essere inviate agli uffici de LaLiga. Tuttavia, i giocatori li inviano sempre comunque: questa è la prima volta, almeno per il Barça, che un giocatore si rifiuta di inviare i referti medici.

Secondo MD, il Barça ritiene che mentre nessun giocatore ha l'obbligo di condividere i propri dati, ha anche una serie di obblighi nei confronti dell'ente che lo paga e deve rispettare le sue regole, soprattutto perché un tale rifiuto potrebbe causare danni al club, sportivo e finanziario. Pertanto, se Ter Stegen non cambia idea, girerebbero il caso ai suoi servizi legali per aprire immediatamente un procedimento disciplinare contro di lui, il che potrebbe comportare una sanzione interna da parte del club stesso se il consiglio lo approvasse.