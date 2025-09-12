LA Guerrillas M8 della Call of Duty League anticipa il rebranding

HQ

È stata una offseason piuttosto folle per i Call of Duty League, poiché solo questa settimana abbiamo visto i Las Vegas Falcons trasferirsi e cambiare nome in Riyadh Falcons, e abbiamo notato marchi che suggeriscono che Atlanta Faze diventeranno presto Vegas Faze e Minnesota Rokkr diventeranno G2 Minnesota. Ora, sembra che un altro rebrand sia all'orizzonte.

L'account X per il team Los Angeles Guerrillas M8 è stato aggiornato in modo che ora sia "??? Gentle Mates" suggerendo che la squadra sta lasciando Los Angeles (lasciando che la città sia dominata dal LA Thieves ) e abbandonando l'elemento M8 per allinearsi più strettamente con il nome completo dell'organizzazione.

Questo rebranding è ulteriormente innescato dalla descrizione del team su X, che afferma: "Rappresenta ??? Gentili compagni nel @CODLeague".

Dovremo rimanere sintonizzati per saperne di più, ma questo potrebbe segnalare il quarto rebranding dell'offseason, il che significa che un terzo delle squadre CDL potrebbe avere un aspetto diverso prima dell'inizio della stagione 2026, che si giocherà il Call of Duty: Black Ops 7.