La Guida Suprema dell'Iran minaccia ritorsioni nel primo discorso post-cessate il fuoco

Le ultime notizie su Israele e Iran . Il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha avvertito giovedì che qualsiasi rinnovata aggressione degli Stati Uniti innescherebbe una rappresaglia diretta contro i siti militari americani nella regione.



Parlando in un messaggio televisivo nei suoi primi commenti pubblici dopo il cessate il fuoco con Israele, ha descritto il recente conflitto come un successo strategico per l'Iran e ha respinto gli sforzi degli Stati Uniti contro l'infrastruttura nucleare iraniana come inefficaci.



"Il fatto che la Repubblica islamica abbia accesso a importanti centri americani nella regione e possa agire contro di loro ogni volta che lo ritiene necessario non è un incidente da poco, è un incidente grave, e questo incidente può essere ripetuto in futuro se viene effettuato un attacco".