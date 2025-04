La HMS Prince of Wales salpa per la proiezione di potenza globale La più grande nave da guerra del Regno Unito intraprende un viaggio di otto mesi, mostrando la potenza aerea e la prontezza militare in 40 nazioni.

HQ Le ultime notizie sul Regno Unito . L'ammiraglia della Royal Navy, la HMS Prince of Wales, è partita da Portsmouth per un ampio dispiegamento di otto mesi che la porterà dal Mediterraneo al Pacifico. Accompagnata da una flotta multinazionale e trasportando fino a 24 jet stealth F-35B, la portaerei da 65.000 tonnellate fungerà da punta di diamante dell'Operazione Highmast, un'esercitazione di coordinamento militare globale e presenza marittima. Accanto agli squadroni, agli elicotteri e ai droni della RAF, l'equipaggio di oltre 2.500 persone navigherà in un mondo segnato da conflitti in corso e alleanze mutevoli. I comandanti sottolineano la flessibilità della missione, suggerendo che le circostanze potrebbero richiedere cambiamenti in tempo reale. PORTSMOUTH, Regno Unito - 4 FEBBRAIO 2022: La polizia del Ministero della Difesa lancia pattuglie GIGHA vicino alla portaerei HMS PRINCE OF WALES mentre la nave della Royal Navy torna a casa dopo tre settimane di prove // Shutterstock