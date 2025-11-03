La Homeland Security afferma che continuerà a utilizzare le immagini dei giochi come ispirazione per i post sui social media

HQ

Da un po' di tempo, vari rami dell'amministrazione presidenziale degli Stati Uniti utilizzano i servizi di intelligenza artificiale per generare meme rapidi o immagini della cultura pop esistenti per segnalare la forza del presidente in carica Donald Trump o promuovere la loro lotta in corso contro gli immigrati illegali.

Di recente, tuttavia, non hanno optato per un'opera d'arte generata dall'intelligenza artificiale, ma hanno invece utilizzato un'immagine di Halo: Combat Evolved, paragonando gli immigrati a The Flood, la specie parassita che rappresenta la più grande minaccia esistenziale per l'umanità nell'universo di Halo.

La giornalista Alyssa Mercante ha ora ricevuto una dichiarazione ufficiale dal Dipartimento della Sicurezza Interna, confermando che questa non sarà l'ultima volta che trarranno ispirazione dai videogiochi:

"Raggiungeremo le persone ovunque si trovino con contenuti con cui possono relazionarsi e capire, che si tratti di Halo, Pokémon, Il Signore degli Anelli o qualsiasi altro mezzo. Il DHS rimane concentrato sul portare consapevolezza sull'ondata di criminalità che gli stranieri illegali criminali hanno inflitto al nostro paese. Non stiamo rallentando".

Detto questo, senza un permesso esplicito, è tecnicamente illegale utilizzare un marchio affermato per promuovere una specifica agenda politica, ma Microsoft non ha ancora commentato la questione.