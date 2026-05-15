La ID Golf di VW arriverà solo nel 2030

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La recente presentazione della VW ID.3 Neo potrebbe sembrare la versione dell'azienda di un concept in stile Golf elettrico, ma in realtà è in arrivo una ID Golf separata, anche se non c'è bisogno di trattenere il respiro per il suo lancio.

Come riportato da Motor1, VW ha ufficialmente posticipato il lancio almeno al 2030. Parlando alla Future of the Car del Financial Times a Londra, il CEO di Volkswagen, Thomas Schäfer, ha affermato che l'azienda semplicemente non "ha bisogno di una Golf elettrica nel 2028", sostenendo che l'attuale gamma di veicoli elettrici di VW è già abbastanza solida per ora.

Il ritardo è anche legato a problemi di sviluppo in corso legati alla piattaforma SSP di nuova generazione del Gruppo Volkswagen, che dovrebbe equipaggiare una vasta gamma di auto in arrivo di VW, Audi e Porsche. Si prevede che la ID Golf sostituirà la ID.3 come hatchback elettrica di base, dando anche origine ai modelli GTI e R.

Dato che l'ID.Polo è stato recentemente rivelato con grande clamore, forse ha più senso.