La IndyCar Series annuncia il Freedom 250 Grand Prix di Washington, D.C.

Il 2026 sarà il 250º anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, e diversi eventi sportivi si terranno nel paese, oltre all'ovvio (la Coppa del Mondo FIFA tra giugno e luglio, co-organizzata da Messico e Canada). Tra questi ci sono un evento UFC alla Casa Bianca, il giorno in cui Trump compie 80 anni, e i stranamente chiamati "Giochi Patriottici", sorprendentemente simili a Hunger Games.

Un altro evento è stato annunciato come parte della IndyCar Series, il Freedom 250 Grand Prix di Washington D.C., un circuito cittadino che atterrerà molti dei monumenti più famosi della capitale degli Stati Uniti, tra cui gli Archivi Nazionali, lo Smithsonian, girando intorno a Pennsylvania Avenue, il National Mall e attraversando molto vicino al Campidoglio. In totale, 1,7 miglia, ovvero 2,74 km, in un percorso che i fan definiscono noioso: lunghi rettilinei e solo sette curve.

Questa gara si terrà il 23 agosto, come parte della IndyCar Series 2026. Finora ci sono state due gare nella Serie, con il campione in carica Álex Palou che ha vinto la prima a St. Petersburg, Florida, ma attualmente quinto a causa di un incidente nella seconda gara a Phoenix. La corsa di Washington, D.C. sarà la quindicesima su una diciottesima corsa.