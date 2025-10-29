La Juventus nominerà questo pomeriggio l'ex allenatore dell'Italia Luciano Spalleti

HQ

La Juventus FC nominerà Luciano Spalletti come nuovo allenatore, secondo i media in Italia. Questo arriva un giorno dopo che Igo Tudor è stato esonerato a causa della serie di cattivi risultati, che hanno fatto affogare la squadra in Serie A e Champions League. Secondo quanto riferito, l'annuncio ufficiale sarà fatto in questo pomeriggio.

La Juventus è attualmente ottava in Serie A con 12 punti: 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, cronologicamente: la striscia di otto partite senza vittorie in campionato, visto che non aveva ancora ottenuto vittorie in Champions League, ha portato il club a prendere la decisione. La Juventus debutterà in Coppa Italia il 2 dicembre, negli ottavi di finale contro l'Udinese.

Spalleti ha lavorato per club come Udinese, Roma, Inter o Napoli, dove ha vinto la Serie A nel 2023. Più di recente, è stato allenatore dell'Italia per due anni, ma è stato licenziato dopo una sconfitta per 3-0 contro la Norvegia nella partita di qualificazione alla Coppa del Mondo l'8 giugno 2025.