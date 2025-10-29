Gamereactor

La Juventus nominerà questo pomeriggio l'ex allenatore dell'Italia Luciano Spalleti

La Juventus non ha vinto nessuna delle ultime otto partite.

La Juventus FC nominerà Luciano Spalletti come nuovo allenatore, secondo i media in Italia. Questo arriva un giorno dopo che Igo Tudor è stato esonerato a causa della serie di cattivi risultati, che hanno fatto affogare la squadra in Serie A e Champions League. Secondo quanto riferito, l'annuncio ufficiale sarà fatto in questo pomeriggio.

La Juventus è attualmente ottava in Serie A con 12 punti: 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, cronologicamente: la striscia di otto partite senza vittorie in campionato, visto che non aveva ancora ottenuto vittorie in Champions League, ha portato il club a prendere la decisione. La Juventus debutterà in Coppa Italia il 2 dicembre, negli ottavi di finale contro l'Udinese.

Spalleti ha lavorato per club come Udinese, Roma, Inter o Napoli, dove ha vinto la Serie A nel 2023. Più di recente, è stato allenatore dell'Italia per due anni, ma è stato licenziato dopo una sconfitta per 3-0 contro la Norvegia nella partita di qualificazione alla Coppa del Mondo l'8 giugno 2025.

