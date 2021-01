La Juventus sarà chiamata Piemonte Calcio in FIFA 20

Stai guardando Pubblicità

Ieri Konami ha annunciato un accordo in esclusiva con la Juventus, il che significa che eFootball PES 2020 sarà l'unico titolo in cui sarà possibile giocare nei panni della squadra torinese. A quel punto, molti si sono domandati cosa accadrà con FIFA, dal momento che il nome e kit sono ovviamente inclusi in questo accordo di esclusività.

EA ha risposto in queste ore confermando che la loro partnership con la Juventus si è conclusa il 30 giugno. In un altro comunicato hanno spiegato che FIFA 20 e FIFA Mobile avranno il Piemonte Calcio al posto della Juventus, con un badge e un kit personalizzati.

EA ha chiarito che il team sarà comunque caratterizzato da giocatori reali, e Chimica in Ultimate Team non sarà influenzata dalle modifiche. Siamo stati inoltre rassicurati sul fatto che "FIFA 20 presenterà una vasta collezione di club e campionati rappresentativi quando verrà lanciato questo settembre". Ci viene anche detto che le prestazioni reali dei giocatori della Juventus si rifletteranno nelle classifiche dei giocatori live di questa squadra, e sarà comunque possibile giocare come Piemonte Calcio in modalità Carriera.

Per quanto questo accordo della Juventus con Konami sia un duro colpo per EA - specialmente considerando che Cristiano Ronaldo è stato la star in copertina di FIFA lo scorso anno - c'è ancora molto da attendersi in FIFA 20, in quanto i vincitori della Champions League Liverpool FC hanno rivelato una partnership a lungo termine con EA Sports e FIFA nella giornata di ieri, e anche quest'anno abbiamo la nuova modalità Volta.

