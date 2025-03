Kings League arriva in Francia la prossima settimana: cosa c'è da sapere su questa particolare competizione calcistica su Twitch

HQ

Kings League, la competizione di calcio a sette lanciata nel 2023 in Spagna, creata dall'ex giocatore Gerard Piqué, con regole speciali, una durata più breve e un'enfasi sull'intrattenimento -con "armi segrete"-, giocato da giocatori per lo più dilettanti, con streamer ed ex (e talvolta giocatori attuali) come proprietari della squadra, ha avuto un grande successo, essendo trasmesso in diretta su Twitch. Da allora le competizioni sono state esportate a livello internazionale: in Centro e Sud America (come Kings League Americas), in Italia, in Brasile e ora in Francia.

Kings League France è stato annunciato due settimane fa, e il 24 marzo ha avuto luogo un draft di otto squadre. Uno di questi, 360 Nation, sarà di proprietà dei giocatori di Real Madrid, Barça e Milan Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé e Mike Maignan. La maggior parte sarà di proprietà di streamer come Squeezie, Kameto, Pfut o Michou o un mix tra personalità di Internet e figure del calcio "autentiche", che trovano in questa competizione, popolare tra i giovani, un'impresa redditizia.

La competizione prenderà il via in Francia il 6 aprile, con un formato di campionato seguito da spareggi e la possibilità di giocare il Kings World Cup. Lo stesso Piqué si è recato a Parigi per annunciare che la seconda edizione del Kings World Cup (con squadre di tutti i campionati) si svolgerà in Francia, tra il 1 giugno e il 15 giugno.

In questo modo, sarà un modo per aumentare l'interesse della competizione in Francia, dopo che l'edizione dello scorso anno si è svolta in Messico, con i Porcinos, la squadra di proprietà del popolare streamer Ibai Llanos, che è stata incoronata come primo campione della World Kings Cup.

La popolarità della Kings League potrebbe essere un po' svanita in Spagna dopo lo shock dell'anno iniziale, dove hanno fatto il tutto esaurito al Camp Nou di Barcellona per le final four, ma continua a crescere. Ha anche una competizione femminile, Queens League, attualmente solo in Spagna e in America. E con figure più importanti che vengono coinvolte - come Lamine Yamal, che sarà proprietario di un club che sarà annunciato il 31 marzo -, il suo futuro sembra luminoso. La scorsa settimana, per la prima volta, un giocatore in attività - Pablo Maffeo di Maiorca - ha giocato in una partita Kings League...