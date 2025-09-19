La Laver Cup 2025 si svolge questo fine settimana: dovresti prestare attenzione?

HQ

La stagione tennistica sta volgendo al termine (ci sono pochi tornei da qui a novembre, quando si svolgono le ATP Finals e le finali della Coppa Davis), ma questo fine settimana alcuni dei migliori tennisti del mondo si incontrano al Chase Center di San Francisco, sede dei Golden State Warriors, per l'ottava edizione della Laver Cup.

La Laver Cup è ancora piuttosto sconosciuta, anche per molti appassionati di tennis, e spesso liquidata come poco più di un torneo di esibizione. Tuttavia, sebbene non conti per la classifica maschile di singolare o doppio, è un torneo ufficiale sanzionato dall'ATP. La differenza è che i tennisti non rappresentano se stessi, e nemmeno i loro paesi come in Coppa Davis... ma il Team Europa e il Team World.

Creata in modo simile alla Ryder Cup di golf nel tennis nel 2017, la Laver Cup ha l'interesse di vedere alcuni dei migliori tennisti fare squadra, in singolo e in doppio, capitanati da una leggenda del tennis. Questa volta, il Team Europe è allenato dal francese Yannick Noah, vincitore di un titolo del Roland Garros nel 1983, mentre il Team World è allenato dall'americano Andre Agassi, vincitore di otto titoli del Grande Slam.

L'edizione 2025 della Laver Cup si svolge dal 19 al 21 settembre. Le partite di apertura del giorno 1 includono Casper Ruud contro Reilly Opelka, Jakub Mensik contro Michelsen, Flavio Coboilli contro Joao Fonseca e Mensik/Alcaraz contro Michelsen/Fritz.

Tennisti che parteciperanno alla Laver Cup nel 2025:

Il Team Europa



Capitano: Yannick Noah



Spagna - Carlos Alcaraz (Spagna, n. 1 al mondo)



Germania - Alexander Zverev (3)



Danimarca - Runa Holger (11)



Norvegia - Casper Ruud (12)



Repubblica Ceca - Jakub Menšík (17)



Italia - Flavio Cobolli (25)



Mondo a squadre



Capitano: Andre Agassi



Stati Uniti - Taylor Fritz (n. 5 al mondo)



Australia - Alex de Minaur (8)



Argentina - Francisco Cerúndolo (21)



Stati Uniti - Alex Michelsen (32)



Brasile - João Fonseca (42)



Stati Uniti - Reilly Opelka (62)



Dalla sua nascita, il Team Europe ha vinto cinque volte e il Team World due volte, compresa l'edizione 2022, famosa soprattutto per essere stata la tappa in cui Roger Federer si è ritirato. Ogni vittoria del giorno 1 vale un punto, il giorno 2 vale due punti e il giorno 3 tre punti. La prima squadra che ottiene 13 punti vince il torneo.