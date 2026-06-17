La Laver Cup 2027 si terrà a Los Angeles: "Team World" è sempre Nord America

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La Laver Cup, la competizione tennistica che vede "Team Europe" contro "Team World", simile alla Ryder Cup del golf, ha annunciato che Los Angeles ospiterà l'edizione 2027. Questa competizione, non collegata all'ATP Tour e fondata nel 2017, si tiene ogni anno a settembre, alternando città europee e città "mondiali".

Tuttavia, Team World continua a essere limitato al Nord America, con l'annuncio che la Laver Cup 2027 si terrà a Los Angeles, all'Intuit Dome, casa dei Los Angeles Clippers.

Da quando la competizione è iniziata, le quattro volte che è stata ospitata dal "Team World" sono state a Chicago, Boston, Vancouver e San Francisco, e l'anno successivo a Los Angeles: quattro volte negli Stati Uniti, una in Canada. Team Europe ha portato la competizione a Praga, Ginevra, Londra, Berlino e ora di nuovo a Londra per l'edizione 2026 dal 25 al 27 settembre.

Quattro giocatori sono previsti per ciascuna delle squadre: Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli e Jakub Mensik, capitano di Yannick Noah per la squadra europea; e Ben Shelton, Alex de Miñaur, Taylor Fritz e Alexander Bublik, capitanati da Andre Agassi nel Team World. L'anno scorso, Team World ha sconfitto l'Europa, con Fritz che ha battuto Alcaraz e Zverev.