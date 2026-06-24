La Lazio è stata condannata a pagare danni morali alla giocatrice svedese Maja Göthberg, licenziata dalla Lazio a causa della gravidanza

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Maja Göthberg, la calciatrice svedese il cui contratto è stato terminato dalla Lazio a causa della gravidanza, ha vinto la causa e il club italiano è stato condannato dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a pagare un risarcimento e un risarcimento morale: il tribunale stabilisce che hanno terminato illegalmente il suo impiego a causa della gravidanza.

Questo è avvenuto nell'estate del 2024, quando, dopo una stagione 2023/24 di successo in cui Göthberg ha disputato 29 presenze per aiutare la squadra a tornare nella prima divisione italiana del calcio femminile, la giocatrice svedese ha scoperto di essere incinta e ha informato il club, anche se non era obbligata legalmente a farlo. Dopo quel momento, le trattative per un nuovo contratto, che stavano procedendo senza intoppi ma non erano state formalizzate, si interruppero improvvisamente.

Non fu firmato nulla, non le fu concesso un nuovo contratto e la Lazio sostenne che Göthberg avesse scelto di non continuare a giocare per il club, ma non era vero. Göthberg ha difeso che il club le aveva ritirato il contratto dopo aver saputo della gravidanza (e aveva divulgato tali informazioni, che sono dati medici riservati, ad altre persone, inclusi altri giocatori). Poiché non c'era documentazione del nuovo contratto, ha dovuto basare la sua difesa sulle conversazioni su WhatsApp.

"Questo caso non è mai stato solo calcio: si trattava di essere trattato con giustizia e rispetto in un momento importante della mia vita. La sentenza manda un messaggio che la gravidanza non dovrebbe mai essere trattata come un problema o una ragione per negare a un giocatore opportunità di parto", ha detto Gothberg.

Göthberg fu rappresentata durante il suo caso legale dal sindacato dei giocatori svedese Spelarforeningen e dalla FIFPRO, il principale sindacato dei giocatori al mondo. "Questo caso dimostra che il Regolamento sulla Maternità della FIFA non sono solo parole su carta e che offrono vere tutele per le giocatrici", ha dichiarato la Direttrice Legale della FIFPRO, Alexandra Gomez Bruinewoud. "Il significato di questa sentenza va oltre Maja Gothberg e conferma che i club non possono semplicemente rinunciare a un rapporto di lavoro, anche se questo non è completamente formalizzato, una volta che scoprono che una giocatrice è incinta".