La LEC vede grandi cambiamenti nel 2026: sostituzione del Winter Split, Roadtrip migliorati e migliore connessione con l'EMEA Masters

HQ

Riot Games ha annunciato una serie di modifiche ed evoluzioni per il formato del League of Legends EMEA Championship. Impostate per entrare in vigore per la stagione 2026 che inizia nel nuovo anno, le modifiche interesseranno principalmente l'inizio della stagione e il Winter Split.

A tal fine, la parte Winter viene sostituita da un nuovo torneo noto come LEC Versus. Questo sarà un evento in cui le 10 squadre LEC si affronteranno in un evento che vedrà anche la partecipazione delle prime due squadre ERL. Gli inviti per queste squadre ERL andranno al campione EMEA Masters Summer, che sarà determinato all'inizio di novembre, e poi anche a "una squadra invitata selezionata in base a prestazioni costanti e straordinarie durante la stagione EMEA Masters 2025", il che sembra suggerire che Los Ratones sarà coinvolta dopo aver vinto quasi tutti gli eventi della stagione tranne il Masters Summer dove è stata eliminata in semifinale.

Questo torneo sarà poi caratterizzato da una fase all'italiana al meglio di uno prima di un playoff a doppia eliminazione, e sarà comunque un torneo vitale da vincere poiché il vincitore guadagnerà il posto della LEC all'evento internazionale First Stand.

Oltre a ciò, i Spring e Summer Splits rimarranno come di consueto, con i due Spring finalisti che parteciperanno all'MSI 2026 e le prime tre Summer squadre che si assicureranno Worlds posti.

Infine, Riot promette che LEC Roadtrips tornerà e sarà migliore che mai. Altre notizie su questo fronte arriveranno in un secondo momento, ma ci è stato detto che queste torneranno "in modo esteso".

Pensa che questi cambiamenti saranno vantaggiosi per la LEC?