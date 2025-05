La Lega Awami del Bangladesh bandita dalle elezioni Al partito, guidato dal primo ministro spodestato Hasina, è stato impedito di partecipare alle prossime elezioni a causa di problemi di sicurezza.

HQ Le ultime notizie sul Bangladesh . Ora sappiamo che la Commissione elettorale del Bangladesh ha sospeso la registrazione della Lega Awami, impedendo di fatto al partito di partecipare alle prossime elezioni nazionali. Ciò fa seguito alla decisione del governo ad interim di vietare tutte le attività dell'Awami League a causa di minacce alla sicurezza nazionale e di un'indagine in corso per crimini di guerra. Il divieto arriva dopo mesi di proteste mortali, culminate con l'esilio dell'ex primo ministro Sheikh Hasina. Dhaka, Bangladesh - 04 agosto 2024: grandi proteste per le dimissioni del governo del primo ministro Sheikh Hasina Movimento anti quota, Bangladesh Riforma delle quote, proteste 2024: migliaia di manifestanti in strada // Shutterstock