La leggenda danese del badminton Viktor Axelsen si ritira a causa di problemi ricorrenti alla schiena, avendo vinto quasi tutto

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Viktor Axelsen ha annunciato il suo ritiro professionistico dal badminton. Il danese trentaduenne, nato a Odense, che ha detenuto il titolo di numero 1 al mondo per 183 settimane fino ad agosto 2024, ha vinto due medaglie d'oro olimpiche (Parigi 2024, Tokyo 2020) e una medaglia di bronzo (Rio 2016), oltre a molti altri trofei, inclusi due Campionati Mondiali (Glasgow 2017 e Tokyo 2022), essendo l'unico giocatore non asiatico insieme a Thomas Lund ad aver vinto il titolo due volte.

Tuttavia, un intervento alla schiena nell'aprile 2025 gli ha impedito di competere al suo massimo livello. "Accettare questa situazione è stato incredibilmente difficile. Ma ora sono arrivato a un punto in cui il mio corpo non mi permette di continuare. Dal giorno in cui ho preso in mano una racchetta, ho saputo che il mio sogno era diventare il migliore al mondo".

Tra gli altri titoli figurano tre Campionati Europei (2016, 2018, 2022), i Giochi Europei 2023, la Thomas Cup 2016. E come squadra, ha guidato la Danimarca a vincere tutti i Campionati Europei a Squadre tra il 2012 e il 2024, tutti i Campionati Europei a Squadre Misti tra il 2015 e il 2025, e la Thomas Cup 2016, considerata Coppa del Mondo nel badminton maschile, solitamente dominata dalla Cina (una competizione in cui la Danimarca ha vinto anche quattro medaglie di bronzo).

La Sudirman Cup, una competizione internazionale mista a squadre che si tiene ogni due anni, è l'unica grande competizione di badminton che non ha vinto, ma ha guidato la Danimarca a una medaglia di bronzo nel 2013. Chiude una carriera incredibile prima del previsto, ma non avendo altro da dimostrare, portando la Danimarca alla gloria internazionale innumerevoli volte. "Non è mai stata solo una carriera per me. È stata la mia vita e non ho lasciato nulla di intentato".