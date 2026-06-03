La leggenda dei videogiochi indie Jonathan Blow evidenzia uno dei problemi principali dei tempi di sviluppo dei videogiochi troppo intensi

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Perché ogni gioco impiega sette anni per essere realizzato? Non ne sono davvero sicuro, ma è una tendenza che molti di noi hanno notato e che pochi di noi soddisfano. Se sei entusiasta dell'uscita di un sequel di un gioco che hai amato, devi prepararti al fatto che probabilmente non uscirà prima di un nuovo decennio, soprattutto al giorno d'oggi.

È qualcosa che ha detto recentemente il veterano dei giochi indie e creatore di Braid, Jonathan Blow, sui social media, sottolineando che i giochi che impiegano così tanto tempo possono causare problemi che vanno oltre la pazienza delle persone. "I giochi impiegano così tanto tempo ormai, a volte si capisce che le decisioni creative principali sono state prese cinque anni fa," ha scritto.

Questo tweet è stato pubblicato poco dopo la fine di PlayStation State of Play ieri sera, il che significa che potrebbe riferirsi a uno dei giochi mostrati in quella presentazione. Nei commenti, molte persone hanno interpretato il tweet come un significato che culturalmente le cose sono cambiate, quindi ci sono elementi "woke" nei giochi anche se spesso finiscono per scatenare grandi dibattiti con i lati peggiori di internet.

Non sembra che sia esattamente a questo che si riferisce Blow. Come veterano del game design, immagino intenda che le tendenze che vediamo nei giochi che stanno uscendo ora mostrano ciò che i giocatori chiedevano e in cui si trattava cinque anni fa. Non ci sono ulteriori chiarimenti al momento della stesura, ma quando guardiamo le tendenze recenti degli AAA, si inizia a vedere che molto di ciò che era popolare tempo fa ci viene ancora lanciato addosso, con l'intento di salire su un carro che è già sparito molto tempo fa.