La leggenda del badminton Carolina Marín annuncia il suo ritiro per concentrarsi sulla sua salute

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Carolina Marín, una delle più grandi giocatrici di badminton di tutti i tempi, tre volte campionessa del mondo e medaglia d'oro a Rio 2016, ha annunciato il suo ritiro all'età di 32 anni, per concentrarsi sulla sua salute. Marín ha subito un grave infortunio al ginocchio nella semifinale di Parigi 2024 che l'ha costretta al ritiro e ha posto fine alla sua carriera.

"Il mio cammino finisce qui. Grazie a tutti, perché in un modo o nell'altro anche voi ne avete fatto parte. In questo nuovo capitolo, porterò sempre con me i valori che mi hanno guidato finora, e cercherò di restituire alla società tutto ciò che mi ha dato nel corso degli anni. È stato un viaggio meraviglioso", ha scritto Marín.

Marín non aveva più gareggiato dall'infortunio dell'agosto 2024, ma puntava a tornare ai Campionati Europei nella sua città natale, Huelva, proprio in uno stadio che porta il suo nome. "Volevo che ci vedissimo un'ultima volta in campo, ma non voglio rischiare il mio corpo per questo."

Marín ha detto una volta di voler porre fine alla sua carriera in campo. "Sono consapevole della mia decisione. Volevo che la mia fine come giocatrice fosse diversa, ma nella vita le cose non vanno sempre come previsto, e dobbiamo accettarlo". E, in un certo senso, ha comunque concluso la carriera in campo, a Parigi, anche se 'allora non lo sapevamo', ha detto.

Se non avesse subito l'infortunio, Marín avrebbe sicuramente battuto la sua avversaria He Bingjiao (era in vantaggio 31-19 al momento dell'infortunio) e avrebbe conquistato almeno una medaglia d'argento a Parigi.

Tra i tanti successi di Marín, è diventata l'unica giocatrice non asiatica a vincere l'oro olimpico nel badminton (Rio 2016), detiene il record per il maggior numero di settimane come numero 1 al mondo con 66 settimane e ha vinto sette medaglie d'oro ai Campionati Europei, tra il 2014 e il 2024.