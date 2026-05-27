La leggenda del Barça Alexia Putellas lascia il club a fine stagione

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Alexia Putellas ha annunciato che lascerà il FC Barcelona alla fine della stagione, dopo aver trascorso 14 stagioni nel club catalano, dove era ampiamente considerata la migliore giocatrice al mondo.

Tra i 38 trofei vinti da quando è arrivata nel 2012 dal Levante ci sono 4 titoli di Champions League, 10 campionati e 10 Queen's Cup, incluso il titolo di Champions League vinto in questa stagione contro l'Olympique Lyonnais. È la miglior marcatrice di sempre con 232 gol in 507 presenze, anche se non sarà la giocatrice più longeva della rosa femminile, dopo Melanie Serrano che ha giocato 516 partite.

Putellas ha inoltre vinto il Pallone d'Oro due volte di fila, nel 2021 e 2022, oltre a FIFA The Best e altri trofei individuali, ed è stato ovviamente parte della nazionale che ha vinto la Coppa del Mondo nel 2023. Putellas continuerà a suonare altrove, ma ha detto che "è nata culé e morirà culé".