La leggenda del baseball giapponese Isao Harimoto, sopravvissuto alla bomba atomica, muore all'età di 86 anni

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Isao Harimoto, uno dei più grandi giocatori di baseball giapponesi, detentore del record per il maggior numero di valide nelle leghe professionistiche giapponesi (3.085 valide) dopo aver giocato per 23 stagioni, tra il 1959 e il 1981, è morto all'età di 86 anni. Hasimoto è nato a Hiroshima da genitori coreani, quindi aveva la doppia cittadinanza nonostante avesse vissuto tutta la vita in Giappone e adottato un nome giapponese (il suo nome di nascita era Jang Hun).

Harimoto aveva cinque anni quando gli americani lanciarono una bomba atomica a Hiroshima: la sua famiglia viveva all'ombra di una montagna e sopravvisse all'esplosione, ma perse una sorella che era più vicina all'esplosione. Un anno prima, Harimoto aveva subito un incidente e perso quasi tutta la mobilità della mano destra, con tre dita congelate in posizione curva.

L'incidente alla mano lo costrinse a diventare mancino, ma ciò non influì sulla sua carriera nel baseball: è l'unico giocatore di baseball in Giappone ad aver superato le 3.000 valide, è settimo nella lista dei giocatori con più fuoricampo (504), e ha anche raggiunto oltre 319 basi rubate: solo altri due giocatori al mondo, Willie Mays e Alex Rodriguez, hanno raggiunto la combinazione di 3.000 valide, 500 fuoricampo e 300 basi rubate.

Fu selezionato 18 volte per l'All-Star, vinse la Japan Series nel 1962 con i Toei Flyers, dove trascorse la maggior parte della sua carriera (attualmente conosciuta come Hokkaido Nippon-Ham Fighters).