La leggenda del Benfica Luisão lo chiamava "scimmia, Giuda" dopo aver sostenuto il connazionale Vinícius

Gli episodi durante la partita di Champions League tra Benfica e Real Madrid martedì scorso, in cui il giocatore del Benfica Gianluca Prestianni avrebbe insultato Vinícius chiamandolo "scimmia", hanno suscitato molte reazioni, inclusi numerosi messaggi di sostegno a Vinícius, da parte di opinionisti come Thierry Henry, il presidente della FIFA Gianni Infantino e persino la Confederazione Brasiliana di Calcio.

Mentre la UEFA continua le indagini, il Benfica nega categoricamente che Prestianni abbia usato insulti razzisti contro il giocatore. Tuttavia, non tutti i parenti del Benfica la pensano allo stesso modo, e Luisão, leggenda del club ed ex capitano del Benfica, ha pubblicamente sostenuto il suo connazionale Vinícius... il che ha suscitato insulti da parte dei tifosi del Benfica, che lo hanno chiamato traditore.

Mercoledì, Luisão ha scritto che Prestianni aveva mentito quando aveva negato di aver insultato Vinícius, affermando che era razzista e dicendo che si vergognava.

"Questa maglia è troppo grande. Amo Benfica. È la mia seconda pelle. Devi essere degno di indossare questa maglia sacra. Questo messaggio peggiora le cose. Il post di Prestianni peggiora la situazione perché è una bugia. Nel calcio si vince con coraggio e spirito combattivo. Era razzista. Ne sono vergognosa".

Alcuni utenti hanno discusso con lui, e Luisão ha scritto un secondo post, dicendo che "Difendo il club e ho esperienza; So di cosa parlo. Non giudico nessuno. Penso che il Benfica sia troppo grande per essere coinvolto in questo, che sia vero o meno. Dalla mia esperienza, so che è vero".

Luisão riceve anche insulti razzisti per aver sostenuto Vinícius, pensandolo un eroe

Un giorno dopo, parlando su ESPN Brasile, ha denunciato di aver subito molestie a causa della sua difesa contro il giocatore del Real Madrid, e molti sono stati razzisti: "Sono stato insultato sui social media, chiamato scimmia, Giuda, e mi hanno detto che non avrei mai più messo piede nello stadio del Benfica", si è lamentato il brasiliano, che ha insistito che "la maglia del Benfica è come una seconda pelle per me."

Luisão ha definito Vinícius un eroe per la sua lotta contro il razzismo, e ha sperato che "l'Europa, essendo un modello da seguire, sarà anche contro il razzismo": "Questo mi rattrista, soprattutto quando prendiamo posizione su qualcosa di così serio come il razzismo... ecco perché credo che Vinicius sia un eroe e un modello nella lotta contro i pregiudizi, contro il razzismo".

Ânderson Luís da Silva, o Luisão, ha iniziato la sua carriera alla Juventus-SP in Brasile, ma ha poi giocato la maggior parte della sua carriera al Benfica, tra il 2003 e il 2018, disputando 538 partite, essendo capitano in 414 di esse e vincendo 20 titoli nazionali.