La leggenda del calcio inglese Kevin Keegan, due volte vincitore del Pallone d'Oro, muore di cancro a 75 anni

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La leggenda del calcio Kevin Keegan, ex allenatore e giocatore dell'Inghilterra, considerato uno dei migliori di sempre, è morto all'età di 75 anni, sei mesi dopo aver rivelato di essere stato diagnosticato con un cancro in stadio quattro. Nel gennaio 2026, la sua famiglia ha rivelato che, dopo essere stato ricoverato in ospedale per sintomi addominali, i medici hanno scoperto che aveva un cancro.

Lunedì 20 luglio, una dichiarazione della famiglia di Keegan ha confermato la sua morte. "L'ex giocatore e allenatore inglese stava combattendo contro il cancro ed era circondato da moglie e figlie nei suoi ultimi momenti", hanno detto.

Due volte vincitore del Pallone d'Oro, nel 1978 e 1979, Keegan giocò come attaccante e centrocampista a Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg SV, Southampton, Newcastle United e Blacktown City, in una carriera tra il 1968 e il 1985 con oltre 750 presenze in club e 63 con la nazionale inglese, vincendo più titoli tra cui tre titoli di Campionato con il Liverpool (1973, 1975, 1977), un titolo di Bundesliga con l'Amburgo (1979), oltre alla Coppa dei Campioni del 1977 con il Liverpool.

Da allenatore, divenne l'unico allenatore a diventare campione nei tre club che allenò durante la sua prima stagione (Newcastle nel 1993, Fulham in seconda divisione nel 1999 e Manchester City nel 2002). È stato anche allenatore della nazionale inglese, ma solo per un anno e mezzo, dimettendosi prima della Coppa del Mondo 2002.