La leggenda del Celta de Vigo, Iago Aspas, rinnova il contratto fino al 2029, ma solo un altro anno da giocatore

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Il Celta de Vigo ha annunciato ufficialmente che la leggenda del club Iago Aspas, il giocatore di 38 anni con il record di partite giocate con il club galiziano (oltre 500) e gol segnati (oltre 200), ha prorogato il suo contratto fino al 2029. Tuttavia, si tratta di un contratto molto insolito, poiché Aspas giocherà solo un altro anno con il club: al termine della stagione 2026/27 si ritirerà dal calcio, ma rimarrà assunto dalla squadra, in un ruolo non reso divulgato all'interno della struttura del club.

"Quel ragazzo di Moaña che sognava di segnare un bel gol con il Celta nella prima squadra è diventato l'anima di un'intera base di tifosi", ha dichiarato il club in un comunicato ufficiale. "Il giocatore formato in casa che trasformò l'impossibile in routine, quello che non smise mai di credere e che fece crescere un'intera generazione orgogliosa di essere tifosa del Celta."

"Non è che Iago Aspas sia il miglior giocatore nella storia del Celta. È che Iago Aspas è Celta. Un giocatore che ha segnato un'epoca, che ha costruito un'identità."

Iago Aspas ha avuto una breve esperienza al Liverpool, ma è una leggenda a Vigo

Dopo aver giocato nelle squadre giovanili e B, Aspas ha debuttato nel suo club locale nel 2008 e nel 2013 ha firmato per il Liverpool, anche se ha faticato ad adattarsi e ha giocato spotutto come sostituto di Coutinho, Sterling o Luis Suárez in una stagione in cui l'attaccante ha segnato solo un gol ufficiale in FA Cup e la squadra ha chiuso seconda in Premier League.

Il Liverpool lo prestò al Siviglia la stagione successiva, dove vinse la UEFA Europa League. Il Liverpool lo ha venduto al Siviglia nel giugno 2015 e poi il Siviglia lo ha rivenduto al Celta, dove è rimasto da allora, vincendo spesso il premio come miglior marcatore spagnolo in LaLiga. Ora, il Celta è sesto in LaLiga e si scontra a un punto nell'ultima giornata per assicurarsi una qualificazione consecutiva per Europa League la prossima stagione.