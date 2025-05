La leggenda del pugilato italiano Nino Benvenuti muore all'età di 87 anni

HQ

Nino Benvenuti, ex pugile professionista, considerato il miglior pugile italiano di tutti i tempi, è morto all'età di 87 anni. Nella sua carriera professionale, Benvenuti ha detenuto il campionato indiscusso dei pesi superwelter e il campionato indiscusso dei pesi medi due volte negli anni '60. È stato anche medaglia d'oro olimpica a Roma 1960. In totale, 90 combattimenti, con 82 vittorie, 35 per KO, 7 sconfitte e un pareggio.

Nino Benvenuti è nato a Isola d'Istria, oggi città slovena che nel 1938 faceva parte dell'Italia. Benvenuti ha ricevuto diversi tributi dopo il suo ritiro, tra cui l'inserimento nella International Boxing Hall of Fame nel 1992. Ha anche recitato in due film, Sundance and the Kid (1969) e Mark Shoots First (1975).

Essendo il pugile più importante che sia mai venuto dall'Italia, il suo nome è in una delle 100 piastrelle che celebrano gli atleti più rappresentativi d'Italia al Parco Olimpico del Foro Italico di Roma.