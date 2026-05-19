La leggenda del Real Madrid Dani Carvajal lasciò il club a fine stagione

HQ

Il Real Madrid ha annunciato che il capitano Dani Carvajal, 34 anni, una delle figure più veterane rimaste al club (l'unico rimasto dalla formazione titolare della finale di Champions League 2014), lascerà la squadra a fine stagione, poiché il club non ha rinnovato il suo contratto. Il terzino destro trentaquattrenne ha trascorso 23 anni al club, dalle squadre giovanili alla prima squadra, trascorrendo solo un anno (2012-13) al Bayer Leverkusen in prestito.

Dal 2013/14 è stato parte integrante della squadra che ha vinto sei Champions League. In totale, 27 trofei, solo uno in meno di Luka Modric, che detiene il record per il maggior numero di titoli collettivi vinti nel club. Forse il suo momento più importante è stato nel 2024, quando è passato dal segnare un gol nella finale di Champions League (uno dei 14 gol che il difensore ha segnato in 450 partite con le squadre maggiori) a essere nominato Uomo della Partita, a capitano della squadra spagnola che ha vinto UEFA Euro 2024 due mesi dopo.

Tuttavia, le sue ultime due stagioni sono state segnate da gravi infortuni, tra cui una rottura del legamento crociato anteriore nell'ottobre 2024, ed è stato messo da parte a favore di Trent Alexander-Arnold, con pettegolezzi secondo cui sarebbe stato messo in panchina intenzionalmente dall'allenatore Álvaro Arbeloa a causa dell'animosità tra i due giocatori quando entrambi giocavano insieme per il Real Madrid. Carvajal non è stato incluso nella lista preliminare dei 50 uomini per la Coppa del Mondo 2026.

La partita di domenica al Bernabéu contro l'Athletic, l'ultima della stagione, sarà l'addio per il giocatore, ma si prevede che altri giocatori del Real Madrid saranno venduti o non rinnovati in questa stagione, dato che si prevede un grande cambiamento negli spogliatoi con Mourinho come nuovo allenatore...