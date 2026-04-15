La leggenda del Real Madrid José Santamaría, vincitore di quattro Coppe dei Campioni, muore all'età di 96 anni

HQ

Il Real Madrid piange la morte di José Santamaría all'età di 96 anni, calciatore uruguaiano che vinse 12 titoli in nove stagioni con il Real Madrid negli anni '50 e '60, inclusi quattro Coppe dei Campioni (1958, 1959, 1960 e 1966) e sei titoli di Liga. Prima di allora, vinse cinque titoli di campionato con il Nacional in Uruguay.

Santamaría giocava come difensore centrale e divenne noto come "Il Muro" per il suo lavoro difensivo. A livello internazionale rappresentò l'Uruguay e poi cambiò schieramento verso la Spagna, lavorando anche come allenatore, incluso il ruolo di allenatore della Spagna ai Mondiali 1982, tenutisi in Spagna. È anche l'allenatore con il mandato più longevo nella storia dell'Espanyol a Barcellona, tra il 1971 e il 1977

"Santamaría sarà sempre ricordata come uno dei grandi simboli del nostro club. Fece parte di una squadra che rimarrà nella memoria di tutti i madridisti e tifosi di calcio nel mondo. Insieme a Di Stéfano, Puskas, Gento e Kopa, quella squadra iniziò a costruire il mito del Real Madrid", ha detto il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.