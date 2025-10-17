La leggenda del rock Ace Frehley è morto

HQ

Una settimana fa, l'account Instagram ufficiale del chitarrista Ace Frehley ha annunciato che avrebbe cancellato tutti i suoi concerti nel 2025 per motivi medici. Purtroppo non si è ripreso ed è purtroppo scomparso ieri all'età di 74 anni.

Ace Frehley era uno dei quattro membri originali della rock band Kiss e un abile chitarrista. Ha suonato con i Kiss nel ruolo di Spaceman dal 1973 al 1982, prima di lasciare per dedicarsi ad altri progetti. Nel 1978, i Kiss registrarono album solisti, con quello di Frehley che divenne rapidamente il più venduto dei quattro. Nel 1996 è tornato con il gruppo e ha suonato per altri sei anni.

Qui nel mondo dei giochi, siamo stati in grado di godere dei contributi di Frehley in diversi modi, non ultimo in Guitar Hero e Rock Band, ma anche in giochi come Kiss Pinball e Kiss Psycho Circus: The Nightmare Child.

Naturalmente cogliamo l'occasione per ringraziare l'antica leggenda per tutta la sua meravigliosa musica.








