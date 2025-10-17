La leggenda del rock Ace Frehley è morto
È stato uno dei quattro membri fondatori dei Kiss, una band che abbiamo incontrato molte, molte volte nei videogiochi.
Una settimana fa, l'account Instagram ufficiale del chitarrista Ace Frehley ha annunciato che avrebbe cancellato tutti i suoi concerti nel 2025 per motivi medici. Purtroppo non si è ripreso ed è purtroppo scomparso ieri all'età di 74 anni.
Ace Frehley era uno dei quattro membri originali della rock band Kiss e un abile chitarrista. Ha suonato con i Kiss nel ruolo di Spaceman dal 1973 al 1982, prima di lasciare per dedicarsi ad altri progetti. Nel 1978, i Kiss registrarono album solisti, con quello di Frehley che divenne rapidamente il più venduto dei quattro. Nel 1996 è tornato con il gruppo e ha suonato per altri sei anni.
Qui nel mondo dei giochi, siamo stati in grado di godere dei contributi di Frehley in diversi modi, non ultimo in Guitar Hero e Rock Band, ma anche in giochi come Kiss Pinball e Kiss Psycho Circus: The Nightmare Child.
Naturalmente cogliamo l'occasione per ringraziare l'antica leggenda per tutta la sua meravigliosa musica.