La leggenda del tennis giapponese Kei Nishikori perde contro Jódar a Washington mentre si avvicina al ritiro

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Kei Nishikori, il miglior tennista giapponese maschile dell'era Open, è vicino al ritiro. L'ex numero 4 al mondo è ora al 721° posto dopo non aver segnato punti nelle ultime 52 settimane a causa di infortuni, ma ha ricevuto una wildcard al Washington Open, torneo vinto nel 2015, sapendo che Nishikori si ritirerà dopo il Japanese Open di settembre.

Nishikori, 36 anni, è riuscito a vincere il primo turno, rimontando per battere il cinese Shang Juncheng, la sua prima vittoria in un tour dopo 14 mesi, ma non ha potuto fare nulla contro uno dei migliori successi dell'anno, Rafael Jódar, 19 anni e 24º al mondo, che lo ha battuto 6-3, 6-2 agli ottavi di finale. Jódar, alla sua prima stagione in ATP, affronterà per la prima volta il numero 15 al mondo Lorenzo Musetti nei quarti di finale.

Kei Nishikori ha ammesso che è stato un incontro orribile per lui, sopraffatto fisicamente dal ragazzo spagnolo. "Kei è uno dei migliori giocatori di tutti i tempi. Ha vinto così tanti titoli. È un piacere giocare contro di lui, una leggenda come Kei", ha detto Jódar.

Nishikori sta concludendo una carriera eccellente in cui ha vinto 12 titoli ATP (su 15 finali giocate), ha raggiunto la finale degli US Open 2014, battendo Novak Djokovic ma perdendo contro Marin Cilic, e una medaglia di bronzo olimpica a Rio 2016, battendo Rafa Nadal. Riceverà una wildcard per il Japan Open, un torneo ATP 500 che Nishikori ha vinto due volte, nel 2012 e nel 2014.