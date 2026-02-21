La leggenda della boxe Floyd Mayweather torna al pugilato professionistico dopo nove anni

HQ

Floyd Mayweather Jr., il pugile americano di 48 anni che si è ritirato dal pugilato nel 2017, terrà un incontro esibizione contro Mike Tyson (59) nella primavera 2026, data e luogo esatti ancora da determinare. Quell'incontro è stato annunciato lo scorso settembre, ma oggi sapevamo che Mayweather avrebbe ripreso la sua carriera professionistica da pugilato dopo.

Sarà la quarta volta che l'ex campione del mondo, che ha vinto titoli in cinque categorie di peso, esce dal ritiro nella sua carriera, e difenderà un record imbattuto di 50 vittorie, 27 di cui per KO. Il suo ultimo incontro da professionista è stato un KO per vittoria contro Conor McGregor nel 2017, e si è ritirato successivamente.

"Ho ancora ciò che serve per stabilire altri record nello sport della boxe," ha detto Mayweather in una dichiarazione a ESPN. "Dal mio prossimo evento Mike Tyson al prossimo incontro professionistico dopo, nessuno genererà un ingresso più numeroso, avrà un pubblico globale più ampio e genererà più soldi con ogni evento rispetto ai miei".

Mayweather, che ha dichiarato di ritirarsi due volte nel 2017 e un'altra volta nel 2015, è ancora in forma avendo partecipato a match di esibizione, l'ultima volta contro John Gotti III nell'agosto 2024. Nonostante la sua età, il recente ritorno di Manny Pacquiao potrebbe significare una rivincita del famoso incontro del 2015...