La Leggenda di Aang: The Last Airbender ha concluso la produzione

La Leggenda di Aang: The Last Airbender ha ufficialmente concluso la produzione. Il film, che ci offre uno sguardo su una versione più vecchia del Team Avatar, è quasi pronto per l'uscita entro la fine di quest'anno. Dopo molteplici ritardi e un cambiamento nel palinsesto cinematografico, stiamo contando i mesi che mancano finalmente al ritorno del bending e dei nostri personaggi preferiti di The Last Airbender questo ottobre.

Questo è stato confermato dalla regista del film, Lauren Montgomery, su Instagram. Lì ha scritto di quanto il film sia straordinario e che meriti davvero di essere visto su uno schermo più grande. "Il film è fantastico!! Forse non significa molto se viene dal regista. Potrei avere qualche pregiudizio, ma sento il bisogno di metterlo in voce," scrisse. "La recente decisione di spostarci dal cinema allo streaming potrebbe dare l'impressione che la qualità non fosse sufficiente, ma non potrebbe essere più lontano dalla verità. Questo film merita di essere visto su un grande schermo!! "

The Legend of Aang: The Last Airbender uscirà il 9 ottobre su Paramount+. Segue Aang e i suoi amici mentre cercano di scoprire un antico potere che potrebbe salvare l'Anellbending dall'estinzione.