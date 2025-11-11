La leggenda di Mega Man Keiji Inafune pensa che l'industria dei videogiochi di oggi abbia troppa paura di provare cose nuove

HQ

Durante la sua permanenza in Capcom, Keiji Inafune ha creato un sacco di magie di gioco e ha contribuito a sviluppare sia il primo Mega Man che Street Fighter. Ha poi continuato a lavorare principalmente su Mega Man, ma anche su altri successi come Onimusha, Dead Rising e Lost Planet.

Ha lasciato Capcom 15 anni fa, ma continua ad essere una voce interessante nel mondo dei giochi. Di recente ha visitato la Console Game Developer Conference in Corea del Sud e ha partecipato a una tavola rotonda, trascritta e riassunta da This is Game (grazie VGC), dove sembrava suggerire che al giorno d'oggi vengono rilasciati troppi sequel e che gli sviluppatori hanno paura di correre rischi:

"Per essere chiari, non è che i giochi che continuano una serie o si basano su un genere famoso esistente siano cattivi. Quello che voglio dire è che solo questo non è abbastanza".

Creare un gioco che diventi un successo commerciale è ovviamente bello, ma richiede quasi un sequel, il che può essere stressante per gli sviluppatori. Ha continuato, affermando:

"Ma poche persone che hanno successo una volta hanno successo di nuovo. Il successo porta effetti positivi, ma porta anche effetti collaterali. Ho visto molte persone che si aggrappano solo ai successi passati. Si aggrappano a come si facevano le cose in quel momento e adottano un atteggiamento difensivo".

Osando fare cose nuove, Inafune è riuscito a essere coinvolto nella creazione di diversi grandi successi. Se avesse voluto fare solo dei sequel, titoli come Duck Tales, Breath of Fire e The Legend of Zelda: The Minish Cap (sviluppato da Capcom con Inafune come produttore) non sarebbero mai stati creati.

"Nell'industria dei videogiochi molte persone hanno avuto successo una volta e basta, non è vero? Quante volte hanno avuto successo anche i loro sequel? Non voglio vantarmi, ma sono orgoglioso di avere molte opere rappresentative - non solo Mega Man, ma Lost Planet, Onimusha, Dead Rising e così via. Anche i generi erano diversi. Perché non mi sono adagiato sui successi passati".

Quando Inafune ha iniziato a lavorare in Capcom, ovviamente non esisteva nessuno dei marchi forti di oggi, quindi creare qualcosa di nuovo era un dato di fatto. Crede che ci sia il pericolo di rimanere bloccati in ciò che è già stato fatto, perché anche i grandi franchise di giochi di domani devono essere creati - e questo non accadrà se gli editori si concentreranno solo sulle scommesse sicure.

A giudicare dai successi di sviluppatori più piccoli negli ultimi sei mesi, come Clair Obscur: Expedition 33 e ARC Raiders, sembra avere ragione. Qual è la sua opinione al riguardo? È un bene che così tanti giochi importanti oggi si basino su fondamenta già stabilite, o dovrebbero esserci più tentativi di aprire nuovi orizzonti?