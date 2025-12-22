La leggenda greca prende vita nel trailer The Odyssey di Christopher Nolan

Anche se il 2026 potrebbe sembrare ancora lontano un'eternità, siamo a circa sette mesi dall'uscita cinematografica di Christopher Nolan, e The Odyssey ha appena pubblicato il suo primo trailer. Con Matt Damon nel ruolo di Ulisse, Anna Hathaway come Penelope e Tom Holland come Telemaco, vedremo la poesia di Omero presa vita in un modo che solo Nolan sa fare.

Sebbene gli storici possano guardare la fronte al primo sguardo dei soldati greci in The Odyssey, la loro armatura nera sicuramente crea l'atmosfera e ci offre una grande visione dell'avventura che ci aspetteremo. Questa è una versione cupa e cruda di Nolan di The Odyssey, che sulla carta racconta il viaggio di un uomo verso casa, ma molto più nella pratica.

Abbiamo scorci dell'incredibile viaggio di Ulisse nel trailer, incluso un assaggio di Polifemo e quello che sembra un momento tra Odisseo e Circe alla fine. Dai un'occhiata al trailer completo qui sotto:

The Odyssey arriva nelle sale il 17 luglio 2026.