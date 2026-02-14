La leggenda NBA Chris Paul annuncia il suo ritiro definitivo e improvviso a 40 anni

HQ

Chris Paul, una leggenda NBA considerata una delle migliori della storia nel ruolo di playmaker - guadagnandosi il soprannome di The Point God - ha annunciato il suo ritiro, un po' prima del previsto. Paul, che era il giocatore più anziano in attività nella lega e uno dei pochi ad aver giocato in 21 stagioni diverse, aveva detto all'inizio della stagione che si sarebbe ritirato a fine stagione.

Tuttavia, due settimane dopo, la sua squadra Los Angeles Clippers lo ha escluso dalla squadra, cosa che ha indignato molti tifosi: veniva lasciato dalla squadra che sarà più associata a lui: Paul ha giocato per i Clippers tra il 2011 e il 2017 e poi è tornato "a casa" nel 2025, solo per vedere la loro squadra liberarsene. Secondo Shams Charania di ESPN, Paul non faceva parte delle squadre che parlavano con l'allenatore dei Clippers Tyronn Lue, il che portò al licenziamento.

L'ultima stagione di Paul fu bruscamente interrotta: Paul era stato scambiato l'ultima volta ai Toronto Raptors, ma la squadra lo sleggiò, ponendo di fatto fine alla carriera del quarantenne, che annunciò il suo ritiro su Instagram.

"È questo! Dopo 21 anni mi sto allontanando dal basket. Soprattutto sono piena di tanta gioia e gratitudine! Finché questo capitolo di essere un 'giocatore NBA' è finito, il basket rimarrà per sempre radicato nel DNA della mia vita", ha scritto Paul. "Sono stato in NBA per più della metà della mia vita, per tre decenni. È pazzesco anche solo dirlo."

Purtroppo Chris Paul non ha mai vinto l'anello NBA e ha raggiunto solo una finale, nel 2021 con i Phoenix Suns, ma è stato scelto All-Star 12 volte e ha vinto due medaglie d'oro olimpiche con gli USA nel 2008 e 2012.