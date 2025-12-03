La leggenda NBA Chris Paul lasciato dai Clippers durante la "stagione d'addio": i tifosi indignati non ci credono

HQ

Meno di due settimane dopo aver annunciato il suo ritiro a fine stagione, il veterano NBA Chris Paul è stato improvvisamente lasciato dalla sua squadra, i Los Angeles Clippers. Il giocatore ha pubblicato una storia su Instagram nel cuore della notte, dicendo "Ho appena scoperto che mi stanno mandando a casa", con un'emoji di pace.

Lawrence Frank, presidente delle operazioni di basket della squadra, ha confermato in un comunicato che "Ci separiamo da Chris e lui non farà più parte della squadra. Lavoreremo con lui per il prossimo passo della sua carriera".

"Chris è un leggendario dei Clipper che ha avuto una carriera storica. Voglio chiarire una cosa molto chiara. Nessuno sta incolpando Chris per la nostra scarsa performance. Mi assumo la responsabilità per il record che abbiamo ora. Ci sono molte ragioni per cui abbiamo avuto difficoltà. Siamo grati per l'impatto che Chris ha avuto sulla saga", ha aggiunto Frank.

I Los Angeles Clippers sono attualmente una delle peggiori squadre di questa stagione, con un record di 5 vittorie e 16 sconfitte.

I tifosi non riescono a credere a come i Clippers abbiano scaricato Chris Paul

Paul, soprannominato The Point God, considerato uno dei migliori nel ruolo di playmaker, compirà 41 anni a maggio ed è il secondo giocatore più anziano in attività nella lega di basket, solo dietro a LeBron James. Nonostante molti titoli individuali, come la convocazione All-Star 12 volte, oltre a due medaglie d'oro olimpiche, non vinse mai il Campionato NBA e raggiunse solo una finale.

Ha giocato per squadre come Golden State Warriors, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, ma la sua permanenza più lunga è stata con i Clippers, tra il 2011 e il 2017, e è tornato a loro nel 2025 per una "stagione d'addio"... Ecco perché il suo licenziamento sembra così scioccante.

Ora, dopo questo improvviso episodio, i fan lo definiscono "uno dei giocatori più sfortunati nella storia della NBA": "Torna nel mondo dei Clippers per un tour d'addio qualche anno dopo... La squadra è inaspettatamente pessima. Annuncia di nuovo il pensionamento per vedere se a qualcuno importa... Un paio di settimane dopo i Clippers gli dicono di andare a casa del cazzo", ha detto l'utente shpillo_.

Altri utenti hanno condiviso altri meme, scherzando sul fatto che Paul venga svegliato nel cuore della notte per dirgli che la squadra lo sta licenziando, in mezzo a un senso di incredulità e frustrazione per come la squadra sta trattando uno dei più grandi di sempre nella sua ultima stagione.