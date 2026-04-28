La leggenda spagnola del basket Moncho Monsalve, che vinse tre Coppe dei Campioni con il Real Madrid, muore all'età di 81 anni

HQ

Il mondo del basket in Spagna piange la morte di uno dei suoi giocatori e allenatori più storici, José Manuel Monsalve, noto come Moncho Monsalve, scomparso all'età di 81 anni. Descritto dal Real Madrid come una delle sue grandi leggende, Monsalve vinse tre titoli di lega, 3 Coppe di Spagna e 3 Coppe dei Campioni tra il 1963 e il 1967. Disputò anche 61 partite con la Spagna e vinse la medaglia d'argento ai Giochi del Mediterraneo del 1963.

Tuttavia, la sua carriera fu interrotta e si ritirò nel 1971, all'età di 26 anni, a causa di diversi infortuni, ma iniziò quasi subito a lavorare come allenatore, allenandosi per Barcellona, Saragozza, Murcia, Málaga, tra molti altri, e persino per le nazionali del Marocco, della Repubblica Dominicana e del Brasile, vincendo, tra gli altri titoli, il Campionato FIBA Americas maschile con il Brasile.

Continuò a lavorare fino agli ultimi anni come allenatore delle squadre giovanili dell'UCAM Murcia, faceva anche parte dello staff tecnico della Federazione Spagnola di Pallacanestro e fu anche commentatore, venendo incluso nella Hall of Fame del basket spagnolo.