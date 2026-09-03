La Lego PlayStation è stata ufficialmente annunciata

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Sospettavamo che Sony e Lego avrebbero annunciato oggi il prossimo set per l'edificio PlayStation, che è stato trapelato ieri (e che era già stato oggetto di voci). E infatti, durante lo streaming PlayStation, è stato annunciato il cofanetto, composto da 1.911 pezzi, con data di uscita il 1° ottobre.

Il designer Lego che ha guidato il progetto spiega che era impegnativo perché Sony era molto selettiva sulle dimensioni, e il controller in particolare è stato difficile da ottenere perfettamente. Abbiamo anche potuto vedere questa bellezza nelle immagini ufficiali e in un video, che potete trovare qui sotto.

Non possiamo fare a meno di notare i tanti fan PlayStation nella sezione commenti che scrivono amaramente durante lo show cose di cui sono ancora profondamente risentiti, inclusa la scomparsa dei giochi fisici, con commenti come "Ha un lettore a disco", "Ho sentito che LEGO PS1 urla ancora per il FISICO" e "Wow, un prodotto fisico." Qualcuno scrive persino: "Prima di luglio, l'avrei assolutamente preso."

Dai un'occhiata alla nuova build Lego qui sotto