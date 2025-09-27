La Lettonia preme sulla NATO per una difesa aerea più forte nel Baltico

HQ

Gli incidenti con i droni hanno fatto notizia nelle ultime due settimane. Ora, la Lettonia ha esortato la NATO a rafforzare la protezione della regione baltica dopo le ripetute incursioni russe nello spazio aereo alleato. "La Russia continua uno schema di provocazioni, l'ultima delle quali ha violato incautamente lo spazio aereo della Polonia e dell'Estonia", Il presidente lettone Edgars Rinkevics ha detto a una riunione del comitato militare della NATO nella capitale lettone. "Trasformare la polizia aerea del Baltico in una missione di difesa aerea del Baltico con le rispettive regole di ingaggio dovrebbe essere una priorità".