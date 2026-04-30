La libertà di stampa è minacciata in tutto il mondo, ma la Polonia dimostra che la situazione può essere invertita

HQ

Ogni giorno arrivano notizie da tutto il mondo che la vitale libertà di stampa ha subito un colpo in molti luoghi, spesso mentre leader sempre più autoritari cercano di ostacolare un controllo indipendente sulle loro azioni. Reporters Senza Frontiere (RSF) riporta che la libertà di stampa oggi è al livello più basso degli ultimi 25 anni.

Allo stesso tempo, tuttavia, ci sono paesi in cui la tendenza sta andando nella direzione opposta, cosa che vale la pena sottolineare. TT ora riporta che la Polonia ha rapidamente fatto un enorme salto nella lista dei paesi con la maggiore libertà di stampa. Il portavoce della RSF Erik Larsson commenta:

"Il loro precedente governo attaccava e controllava i media. Ora, il loro nuovo governo ha cercato di ristabilire ciò che è stato perso. Quindi sono saliti di circa 40 posizioni in pochi anni e ora sono classificati al 27° posto."

Per il resto, è una lettura piuttosto cupa nel complesso, poiché il rapporto esamina ciò che è cambiato nell'ultimo anno, con gli Stati Uniti, ad esempio, che sono scesi di sette posizioni e ora si posizionano al 64° posto al mondo. Nella top 20 troviamo i tre paesi scandinavi e, in effetti, l'intera top 20 è composta da nazioni europee, con una sola eccezione: il Canada, al 20° posto. Ecco la lista:

Top 20



Norvegia

Paesi Bassi

Estonia

Danimarca

Svezia

Finlandia

Irlanda

Svizzera

Lussemburgo

Portogallo

Repubblica Ceca

Islanda

Liechtenstein

Germania

Lituania

Belgio

Lettonia

Regno Unito

Austria

Canada



Le posizioni più basse, che rappresentano la peggior libertà di stampa al mondo, dove i media sono fedeli al regime e dovrebbero essere visti come propaganda piuttosto che come notizia, sono questi:

Ultimi 5



Arabia Saudita

Iran

Cina

Corea del Nord

Eritrea

