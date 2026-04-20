La Liga accelera: due giornate in una settimana, calendario Barcellona, Madrid, Atleti...
Sono previsti due giornate consecutive di LaLiga questa settimana, dato che la stagione sta per concludersi.
La finale di Copa del Rey tra Real Sociedad e Atlético de Madrid domenica ha significato che non ci sono partite di LaLiga lo scorso fine settimana, quindi ora la competizione nazionale recupererà questa settimana, con due giornate, la 33ª e la 32ª (tecnicamente dopo la 33ª), nell'arco di sette giorni, da martedì 21 aprile a lunedì, Il 27 aprile, quando la competizione europea torna per le semifinali (con solo due squadre spagnole, Atlético de Madrid e Rayo Vallecano, rispettivamente in Champions League e Conference League).
La Liga continua domani con la prima partita del Real Madrid dopo l'eliminazione in Champions League, in casa contro l'Alavés, sapendo che le speranze di titolo di Liga sono quasi svanite, visto che il Barcellona, che affronta il Celta di Vigo mercoledì, è avanti di nove punti.
Il Madrid gioca di nuovo venerdì contro il Betis, mentre il Barça farà visita al Getafe sabato: il Barcellona potrebbe essere incoronato campione entro il weekend successivo, il 2 maggio, contro l'Osasuna... oppure prima se il Madrid non vince questa settimana.
Giornata di LaLiga 33/38
Martedì 21 aprile
- Athletic Club vs Osasuna: 17:00 CEST / 16:00 BST
- Maiorca vs Valencia: 17:00 CEST / 16:00 BST
- Real Madrid vs Alavés: 19:30 CEST / 18:30 BST
- Girona vs Real Betis: 19:30 CEST / 18:30 BST
Mercoledì 22 aprile
- Elche vs Atlético Madrid: 17:00 CEST / 16:00 BST
- Real Sociedad vs Getafe: 18:00 CEST / 17:00 BST
- Barcellona vs Celta Vigo: 19:30 CEST / 18:30 BST
Giovedì, 23 aprile
- Levante vs Siviglia: 17:00 CEST / 16:00 BST
- Rayo Vallecano vs Espanyol: 18:00 CEST / 17:00 BST
- Real Oviedo vs Villarreal: 19:30 CEST / 18:30 BST
Giornata di LaLiga 32/38
Venerdì 24 aprile
- Real Betis vs. Real Madrid: 21:00 CEST / 20:00 BST
Sabato, 25 aprile
- Alavés vs. Maiorca: 14:00 CEST / 13:00 BST
- Getafe vs. Barcellona: 16:15 CEST / 15:15 BST
- Valencia vs. Girona: 18:30 CEST / 17:30 BST
- Atlético de Madrid vs. Athletic Club: 21:00 CEST / 20:00 BST
Domenica 26 aprile
- Rayo Vallecano vs. Real Sociedad: 14:00 CEST / 13:00 BST
- Real Oviedo vs. Elche: 16:15 CEST / 15:15 BST
- Osasuna vs. Siviglia: 18:30 CEST / 17:30 BST
- Villarreal vs. Celta de Vigo: 21:00 CEST / 20:00 BST
Lunedì, 27 aprile
- Espanyol vs. Levante: 21:00 CEST / 20:00 BST