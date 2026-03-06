La Liga annuncia la nostalgica Giornata della Partita Retro, ma Real Madrid e Barcellona non useranno le divise retrò

HQ

È risaputo che la nostalgia vende, e la LaLiga la userà in questa stagione, annunciando che la Giornata 31 di LaLiga EA Sports e la Giornata 35 di LaLiga Hypermotion (10-13 aprile) saranno conosciute come "Giornata Retro", la prima del suo genere nel calcio europeo. Questo significa che la maggior parte delle squadre indosserà divise speciali ispirate a design iconici del passato.

La trasmissione televisiva utilizzerà anche grafiche in stile retrò ispirate ai design di decenni passati. Anche gli arbitri indossano kit speciali in stile retrò. E "ulteriori attivazioni fisiche e digitali amplieranno la portata della giornata prima e dopo che si svolgerà". È stato anche confermato che questa iniziativa si ripeterà la prossima stagione.

Il design dei kit retrò sarà svelato il 19 marzo. Tuttavia, non tutte le squadre parteciperanno. È stato confermato che FC Barcelona, Getafe e Rayo Vallecano non indosseranno divise retrò a causa di "problemi tecnici", secondo AS. Il Real Madrid non utilizzerà nemmeno le divise retro, essendo stata l'unica squadra di Liga a non sostenere l'iniziativa, anche se la LaLiga "spera" che si uniscano la prossima stagione.

"Queste maglie storiche, reinterpretate per la competizione odierna, fungono da ponte tra le generazioni, collegando le origini del tifoso con il modo in cui il calcio è vivo oggi", ha dichiarato LaLiga in un comunicato stampa. Cosa ne pensi di questa iniziativa nostalgica della LaLiga?