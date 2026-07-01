La Liga rivela le date chiave per la stagione 2026/27: quando inizia, date dei prossimi Clásicos, derby
La LaLiga 2026/27 inizierà il 16 agosto 2026 e terminerà il 30 maggio 2027.
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Mentre tutti i tifosi di calcio sono attualmente concentrati sulla Coppa del Mondo, la maggior parte dei campionati nazionali in Europa inizierà solo un mese dopo, ad agosto, e questo include la LaLiga. La Federazione Reale Spagnola di Calcio ha rivelato martedì il calendario di tutte le competizioni durante la stagione 2026/27 (creato apposta, non è più casuale, per adattarsi meglio alle partite chiave nei weekend diversi).
La LaLiga, la prima divisione spagnola, inizierà nel weekend del 16 agosto 2026. La prima giornata prevede le partite tra FC Barcelona e Athletic Club, Real Madrid contro Real Sociedad, Valencia contro Real Betis e Atlético de Madrid contro il recentemente promosso Málaga CF. Il campionato terminerà il 30 maggio 2027.
Tuttavia, le squadre che hanno più giocatori in semifinali e finali di Coppa del Mondo (che potrebbero essere Real Madrid, Barcellona, Atlético de Madrid e Athletic Club) possono giocare una settimana dopo.
La RFEF ha anche rivelato le date dei prossimi Clásicos e derby, che si inseriscono nel calendario abituale degli ultimi anni (date esatte da confermare, ma il primo Clásico tra Real Madrid e Barcellona sarà intorno al 25 ottobre al Camp Nou).
Ci sarà una grande pausa natalizia, tra il 22 dicembre e il 2 gennaio. Hanno inoltre confermato il ritorno della "Giornata Retro", l'11 aprile 2027, per la Giornata 31.
Date chiave in LaLiga 2026/27
Clásicos:
- FC Barcelona vs. Real Madrid: Giornata 10, 25 ottobre 2026
- Real Madrid vs. FC Barcelona: Giornata 35, 9 maggio 2027
Derby di Madrid:
Atlético de Madrid vs. Real Madrid: Settima giornata, 20 settembre 2026
Real Madrid vs. Atlético de Madrid: Giornata 30, 4 aprile 2027
Derby del Barcellona:
- RCD Espanyol vs. FC Barcelona: Giorno 18, 3 gennaio 2027
- FC Barcelona vs. RCD Espanyol: Giornata 32, 18 aprile 2027
Derby basco:
- Athletic Club vs. Real Sociedad: Giorno 11, 1° novembre 2026
- Real Sociedad vs. Athletic Club: Giornata 34, 2 maggio 2027
Derby di Siviglia:
- Siviglia vs. Betis: 13ª giornata, 22 novembre 2026
- Betis vs. Siviglia: Giornata 23, 7 febbraio 2027
Pause internazionali:
- Tra il 21 settembre e il 6 ottobre
- Tra il 9 e il 17 novembre
- Tra il 22 e il 30 marzo
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